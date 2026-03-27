◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２７日、グラウンド入りした。きょう２７日の阪神との開幕戦で先発予定。普段と変わらない穏やかな表情でチームスタッフや関係者とあいさつを交わした。新人が開幕投手を務めるのは、１９６２年の城之内邦雄さん以来、６４年ぶり。勝てば球団史上初の快挙となる。前日２６日には「勝利に貢献できるピッチ