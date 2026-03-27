福祉や介護の分野で働きやすい職場づくりに特に力を入れたとして大分県日田市の医療法人六和会に26日県から認定証が手渡されました。 これは県の認証制度「ふくふくプレミアム認証」の第1号となります。 「六和会」は残業時間を個人や部署単位で毎月細かくデータ化するなどDX化を進め、1人あたりの時間外労働を月1時間未満に削減したことなどが評価されたということです。