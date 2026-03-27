今シーズンからサッカーJFLに参戦しているジェイリースFCのクラブアドバイザーに大分トリニータの元監督下平隆宏氏が就任することになりました。 下平氏はJ1の柏レイソルのほか2021年から2年間、大分トリニータで監督として指揮を執りました。 ◆ジェイリースFC下平隆宏クラブアドバイザー「また大分での地域の力になれることを本当にうれしく思っている」 下平氏の就任は26日