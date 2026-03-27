大分市議会の第1回定例会は26日、最終日を迎え佐賀関の大規模火災の復興関連費用などを盛り込んだ2026年度の一般会計当初予算案が可決されました。 大分市議会 大分市議会の第1回定例会最終日の26日は議案などの採決が行われました。そして総額2232億5500万円の2026年度の一般会計当初予算案など執行部が提案した議案57件が全て可決されました。 当初予算には佐賀関の大規模火災の復興関連事業費として、あわせ