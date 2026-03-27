大分県別府市に図書館などを含めた新たな交流拠点施設が完成し26日、関係者に向けた内覧会が行われました。 共創交流拠点こもれびパーク 別府市役所の隣に完成したその名も「共創交流拠点こもれびパーク」。 敷地面積はおよそ1万7000平方メートルで総事業費はおよそ51億円です。 中心となるのが移転した市立図書館。自由に閲覧できる書籍の数は以前の1.5倍にあたる15万冊に増えていて、館内