災害が発生し離島で携帯電話の通信が出来なくなった場合を想定し通信キャリア4社が参加する復旧訓練が26日大分県内で初めて行われました。 訓練 この訓練は海上保安庁が、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯キャリア4社とともに全国各地で行っているものです。26日は県内で初めて行われ、災害が発生し、姫島村で携帯の通信が途絶えたという想定で行われました。 訓練にはおよそ40人が参加し通信