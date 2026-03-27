2025年、大分県内に宿泊した人の数は536万人余りで2006年の統計開始以降、過去最多となりました。 大分県別府市 県の調査によりますと2025年1年間の県内の宿泊客数は536万6275人でした。 前の年から5.4％増えていて2006年の統計開始以降最も多くなっています。 国内客は416万8000人、外国人客は119万8275人で、いずれも過去最多です。 大分県由布市 特に外国人客は、台湾直行便の就航などもあ