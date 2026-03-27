大分県大分市内の郵便局で3万円の収入印紙を盗んだとして20代の男性アルバイトが懲戒解雇となりました。 大分高松郵便局 25日付けで懲戒解雇となったのは、大分市の大分高松郵便局に勤務していた20代の男性アルバイトです。 日本郵便によりますと、男性アルバイトは2025年12月、郵便局で保管していた3万円の収入印紙1枚を業務終了後に局外に持ち出したということです。 大分高松郵便局 2026年1