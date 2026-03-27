春休みが始まりこれから本格的な行楽シーズンを迎える中、悩みの種となるのがガソリン価格の高騰です。 ガソリンの消費を抑える燃費の良い運転をするにはどうすればいいのか、専門家に聞いた3つのポイントをお伝えします。 中東情勢の悪化で高値が続いているガソリン価格。 今後の先行きも不透明で少しでもガソリンにかける費用を節約したいところです。 JAFに聞くガソリン節約術 では、ガソリン代の節