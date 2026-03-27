八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市のひき逃げ事件で被害にあった男性が先日、大学を卒業しました。 就職を機に県外へと旅立つ男性は亡くなった友人に今後の活躍を誓っていました。 八田與一容疑者 24日、空港には大きなリュックを持った1人の男性が。特別な思いを胸に旅立ちの時を迎えました。 ◆ひき逃げ事件の被害者（23）「全く知らない土地に行くので人脈とか全て一から作り上げないとい