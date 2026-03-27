◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年3月27日SGL尼崎）阪神は27日からのファームリーグ・広島戦3連戦で「阪神ジャガーズデー」と銘打ち、復刻ユニホームで試合を戦う。昨年に続き行われた「阪神ジャガーズデー」。今年のユニホームには新たに、左袖にジャガーマークがつけられた。27日の広島戦前には、そのジャガーマークを発見、カラー化した大森正樹氏が始球式を行った。ユニホームを着て投球し「（右袖のチャンピオ