タメ口、突撃訪問、初対面からなかなかの暴走ぶりでしたが…寿司を頼め!?義母と一緒にお祝いする予定だったこともありなんとか断ると、この隣人ママは「お詫びにランチをごちそうしろ」と言い出すのです…お、お詫び…って、なんの詫び？【まんが】お隣のママがモンスターだった話(ウーマンエキサイト編集部)