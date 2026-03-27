【メイド＆ロイドはお嬢様のお役に立ちたい！】 3月27日 連載開始 Memory1を読む 【拡大画像へ】 小学館は、みやしろ氏のマンガ「メイド＆ロイドはお嬢様のお役に立ちたい！」の連載を開始し、「Memory1 彼女の居場所」をサンデーうぇぶりで公開した。 本作は、落雷で起動したメイドアンドロイドが、ひきこもりのお嬢様と友達になるために奮闘する物語。かわいい絵柄で描かれる、