3月26日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「MIX」を連載中のあだち充氏による応援イラストが公開された。 公開されたイラストは、フリーレンがあだち充氏の作品に登場する犬・パンチに魔法を打ち込んでいるイラスト。絵のタッチを本作に寄せた、貴重なイラストとなっている。 【応援イラスト公開】 『MIX』の あだち充先生 ありがと