【第2話】 3月27日公開 第2話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月27日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」第2話「謎の王者」をサンデーうぇぶりにて公開した。 人気の格闘コンテンツ「無礼王・ドゥーム」に、戦闘集団「暗鶚」が出場していると聞いた美羽が、舞台となっている新島へ向かう。そのリングに現れたのは、全く強者のオ}