名古屋ダイヤモンドドルフィンズは3月27日、春田結斗が3月末をもってユース育成特別枠選手としての活動を終了することを発表した。28日、29日にIGアリーナで開催される群馬クレインサンダーズとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節までチームに帯同予定だという。 岐阜県出身の春田は、166センチ65キロのシューティングガード。名古屋DのU15、U18でプレӦ