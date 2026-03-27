テインが反発している。２６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５５億４９００万円から５６億１０００万円（前期比５．０％増）へ、営業利益を１億６８００万円から２億９６００万円（同１４．５％減）へ、純利益を２億円から３億２７００万円（同３２．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 米国向け生産品の一部を、中国工場から日本の本社工場に生産移管を実施した効果で、売上総