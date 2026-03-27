日機装が反発している。東海東京インテリジェンス・ラボが２６日付で日機装に関してレーティング「アウトパフォーム」、目標株価３３１０円で新規にカバレッジを始めた。不採算事業の整理を経て全社の業績が伸びやすくなったとしたうえで、世界的なＬＮＧ関連投資の拡大を背景にポンプの売り上げ増加が見込めると想定。航空宇宙事業においても欧米航空機大手が生産機数を伸ばす計画で、日機装の製品に恩恵が出そうだ