近畿車輛が続落している。２６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業損益を４億円の黒字から３億円の赤字（前期２億３２００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。想定を上回る物価上昇で収支が悪化するという。なお、最終利益は投資有価証券売却益の計上などで４億円から５億円（前期比１０．７％減）へ上方修正した。 出所：MINKABU PRESS