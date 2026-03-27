午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１７１、値下がり銘柄数は３６７、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、石油・石炭、情報・通信など。値下がりで目立つのは非鉄金属、不動産、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS