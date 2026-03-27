ＴＰＲは４日続伸。この日午後１時４５分ごろ、２６年３月期連結業績予想について売上高を１８３４億円から１８９８億円（前期比１．４％減）へ、純利益を７３億円から８４億円（同５．３％減）へ上方修正すると発表した。円安効果や中国事業の上振れ、固定資産の売却による影響などを織り込んだ。期末配当予想も２５円から２７円に増額した。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS