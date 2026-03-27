（台北中央社）昨年から今年にかけての冬季に観測された西台湾の降雨量が、1951年以降で最少になったことが中央気象署の統計で分かった。経済部（経済省）水利署は26日、インフラ整備や水資源の供給調整などを通じ、6月末まで計画断水を行わず、産業活動に影響を与えない目標の達成を目指す方針を示した。水利署は、北部・新竹以南のダム集水域での降雨量は平年同期の7〜37％だったと指摘。その一方で政府が推進しているインフラ整