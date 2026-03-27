かわいい通行止め【画像を見る】こんな可愛すぎる渋滞見たことない！「腹渋滞」の正体ミニカーが自動で走り続ける道路コースに、思いがけない通行止めが発生しました。原因は、コース中央に座る猫ちゃんのお腹のお肉。次々と引っかかるミニカーたちをよそに、動じない猫ちゃんとやさしく対応する息子くんの姿に、思わず笑みがこぼれます。この動画はInstagramに投稿され、15.4万いいねを記録。「腹渋滞」「せっかくの自動が手動に