ライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」のポップアップストアが、SHIBUYA109渋谷店にオープンした。期間は3月27日（金）から4月15日（水）まで。 Kodak Apparelは、KodakのIPを基盤として2020年にスタートした韓国発のブランド。130年以上の歴史を持つKodakの感性を現代的なスタイルへと再解釈し、日常で楽しめるファッションを提案する。 ポップアップストアでは、1日先着10台限定で