韓国で生後4カ月の息子を虐待して死亡させた疑いで起訴された実母に、検察が無期懲役を求刑した。実母は法廷で殺害の故意を否認し、弁護人もまた殺害の意図はなかったと主張した。【画像】顔踏みつけ「あんたなんか必要ない」虐待死事件の全貌3月26日、光州（クァンジュ）地裁順天（スンチョン）支部・刑事1部（キム・ヨンギュ部長判事）の審理で開かれた「ヘドゥンくん（仮名）」虐待致死事件の論告求刑公判で、検察は児童虐待犯