北中米ワールドカップの出場権を懸けた熾烈なバトル。現地３月26日に大陸間プレーオフの準決勝で、ニューカレドニアとジャマイカがメキシコのグアダラハラ・スタジアムで対戦した。立ち上がりから両チームとも果敢に攻め合うなか、18分にジャマイカが先手を取る。ペナルティエリア手前のFKで、ウェブスターが直接狙う。GKニィカインが弾いたボールを、カダマルテリが押し込んだ。先制を許したニューカレドニアは、攻守のバラ