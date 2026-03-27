SixTONESのジェシー・田中樹・森本慎太郎が3月27日に放送されるTBS系『オオカミ少年』特別版 超体感スポーツパーク『スポッパ』公式Xに登場。オフムービーが続々と公開されている。 【動画】ジェシー・田中樹・森本慎太郎のスタイル抜群『スポッパ』オフムービー①② ■ワードウルフに挑戦するメンバーのスタイルに注目が殺到 スタジオがまるごと遊べる