ABC-MARTの公式SNSにtimeleszが登場。adidas「GRADAS 2.0」とのコラボビジュアルとして、メンバーそれぞれのソロカットが公開され、話題を集めている。 【写真】timelesz「GRADAS 2.0」ソロビジュアル（全8枚）／先に公開された別ビジュアル ■8人それぞれの個性が映えるビジュアル品番にも注目 投稿は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の順で公開。ナチュラルカラー