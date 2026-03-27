ファルテック [東証Ｓ] が3月27日後場(13:45)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の2億円の黒字→14.5億円の赤字(前期は3.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の8億円→11.5億円(前期は28.6億円)に43.8％上方修正し、減益率が72.0％減→59.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3