ＴＰＲ [東証Ｐ] が3月27日後場(13:45)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の129億円→153億円(前期は157億円)に18.6％上方修正し、減益率が18.3％減→3.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の61.2億円→85.2億円(前年同期は88.1億円)に39.2％増額し、減益率が30.5％減→3.3％減に縮小する計