帝国ホテル [東証Ｓ] が3月27日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の21億円→25億円(前期は20.6億円)に19.0％上方修正し、増益率が1.8％増→21.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15.4億円→19.4億円(前年同期は17.8億円)に25.9％増額し、一転して8.9％増益計算になる。