四国銀行 [東証Ｐ] が3月27日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の127億円→136億円(前期は102億円)に7.1％上方修正し、増益率が23.5％増→32.3％増に拡大し、従来の9期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の56.6億円→65.6億円(前年同期は40.6億円)に15.9％増額し、増