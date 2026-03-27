27日14時現在の日経平均株価は前日比7.43円（0.01％）高の5万3611.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1171、値下がりは367、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を130.76円押し上げている。次いでファストリ が39.31円、コナミＧ が14.71円、オリンパス が12.90円、リクルート が12.43円と続く。 マイナス寄与度は