27日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円62銭前後と、前日午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円25銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース