2024年に中国・広東省梅州市で発生した高速道路の崩落事故と関連し、広東省が22万3000キロメートルの道路を点検したところ、1万6000カ所余りで潜在的な危険が発見された。いずれも対策は完了しているという。香港メディアの香港01が26日に伝えた。24年5月1日未明、同省の梅龍（梅大）高速道路で路面が突然崩落。23台の車両が転落して52人が死亡、30人が負傷する大惨事となった。中国中央テレビ（CCTV）によると、広東省応急管理庁