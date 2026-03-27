生成AI（人工知能）の急速な発展に伴い、青少年の利用者も急増しています。中国青少年研究センターは小学生から高校生までのAIの利用状況を把握するため、2025年6月から8月にかけて北京、広東、江蘇、河南、四川、陝西、遼寧など中国の東部、西部、中部、東北部に位置する7つの省と直轄市で小中高生を対象にアンケート調査を実施し、8563件の有効回答を得ました。回答者のうち小学生は25．8％、中学生は40．0％、高校生は34．2％で