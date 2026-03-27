DeNA・筒香嘉智（34）の日本球界復帰後、3年目のシーズンが始まる。今季は7年ぶりに主将に就任。「非常に楽しみ」と話すように、夏場まで不振に苦しんだ去年とは全く異なる心境で開幕を迎えている。「ただ自分のパフォーマンスを発揮するだけ」2025年は不安を抱えた状態でのシーズンインだった。「重心のズレ」により打撃の調子が上がらず、長期に渡り試行錯誤を続けた。8月13日（ヤクルト戦）の試合前練習で感覚を取り戻したこと