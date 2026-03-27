静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループと名古屋銀行が経営統合に向けて基本合意しました。実現すれば、総資産22兆円規模の地銀グループが誕生します。静岡県から首都圏を中心に展開するしずおかフィナンシャルグループと、愛知県を基盤とする名古屋銀行は、経営統合に向けた検討を進めていくことで、きょう、基本合意しました。再来年をめどに、しずおかフィナンシャルグループの傘下に、名古屋銀行が入る方向で調整