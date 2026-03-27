コンビニの揚げ物などを“できたて”で受け取れる「モバイルオーダー」が来週から始まります。来週からセブン‐イレブンが始めるのは、通常、レジの横に並んでいる揚げ物やパンなどを“できたて”で受け取れるモバイルオーダーです。アプリで欲しい分だけ注文して支払いを済ませると…記者「あたたかい、できたて揚げたてのコロッケを4つ受け取ることができました」注文を受けてから調理するため、食品ロスの削減や店舗の作業効率