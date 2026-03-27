日本テレビの水卜麻美アナ（38）が、27日放送の同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。この日最終回となった「旅するエプロン」コーナーに登場していた伊藤楽と池田航の卒業を祝福した。【写真】花束を受け取り、『ZIP！』を卒業した伊藤＆池田2人は23年4月から、同コーナーに出演。イタリアンが得意な伊藤と、フレンチが得意な池田がZIP!ワゴンに乗って日本全国を巡りながら、各地の「悩みごと・頼みごと」を料理の力