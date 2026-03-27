脳科学者の茂木健一郎氏が２７日、Ｘを更新。新幹線車内で後ろの席の外国人たちが爆笑している日本らしい理由を明かした。茂木氏は「今、新幹線に乗っているんだけど」と切り出し、途中駅で「この列車は２分遅れで到着します。ご迷惑をおかけしてもうしわけありません」の日本語＆英語の車内アナウンスが流れたという。すると茂木氏の後ろの座席の「アメリカから来たと思われるお客さんたちが、マジ受ける、みたいな感じで大