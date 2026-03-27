Image: AikoShibata こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。質の高い素材を、無駄なくスマートに使い切る。そんな「賢いモノ選び」を素材のルーツから提案しているのが、この「本革POKEトート」です。このバッグで注目したのは、姫路のタンナーに眠っていたデッドストック革を採用していること。行き場を失っていた良質な革を活かすという背景のストー