ロックバンドのザ・キラーズが、サッカーの「UEFAチャンピオンズ・リーグ」の決勝戦でパフォーマンスを行う。5月30日にブダペストのプシュカーシュ・アリーナで開催される決勝戦で、サッカーファンに大人気の「ミスター・ブライトサイド」などを含めたヒット曲の数々を披露する。 【写真】ザ・キラーズ過去にはイングランド戦観戦で公演を一時中止したことも ザ・