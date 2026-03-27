日本の三冠王が名刺代わりの一発を放った。【もっと読む】ドジャースは佐々木朗希に「借り」でもあるのか？ あまりの過保護に米メディアから批判殺到、飛び交う憶測ホワイトソックスに移籍した村上宗隆（26）が日本時間27日、ブルワーズとの開幕戦（ミルウォーキー）に「6番・一塁」で出場し、メジャー初本塁打を放って2打数1安打1打点2四球だった。村上に待望の一発が出たのは1-14と大量リードされた九回。先頭で打席に立つ