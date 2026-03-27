ドジャース・山本由伸（27）が日本時間27日、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックスとの開幕戦に登板。昨季のカブスとの日本開幕戦に次いで2年連続で大役を任された。【もっと読む】ドジャースは佐々木朗希に「借り」でもあるのか？ あまりの過保護に米メディアから批判殺到、飛び交う憶測山本は昨季のワールドシリーズ（WS）に中0日でマウンドに上がるなど、計3試合で3勝をマーク。球団史上初のWS連覇に貢献し、M