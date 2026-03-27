TVアニメ『とある暗部の少女共棲（アイテム）』が今秋放送されることが決定。超能力が炸裂する、緊迫感あふれるティザーPVとメイン5人のキャラクターの設定画が公開された。【動画】アニメ『とある暗部の少女共棲』緊迫感あふれるティザーPV『とある暗部の少女共棲』(著／鎌池和馬・イラスト／ニリツ）は、数々のメディアミックスを誇る学園異能バトルの金字塔、シリーズ累計3100万部突破のエンタテインメントノベル『とある魔