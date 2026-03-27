今季限りでの引退を表明しているフィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）が大学院で修士課程を修了したことを報告。今後の進路も明かし、反響が寄せられている。所属する「シスメックス」の公式インスタグラムでは２７日までに「２０２６．０３．２５甲南大学大学院修士課程を修了いたしました学位記授与式の総代を務めさせていただきました。また、修士課程修了に際し、甲南大学学長表彰を受賞いたしました。