様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー映画の『ズートピア』名シーンを飾る「ファイナルフレーム」をデザインしたタンブラーが登場。持ち運びに便利なストラップとこぼれにくいフタを備えた480mlタンブラーが、毎日のカフェタイムや水分補給を快適にしてくれるドリンクウェアです☆ スケーター ディズニー・アニメーション映画『ズートピ