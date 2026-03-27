女優の小泉今日子（60）が26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。愛車について語った。1月3日に放送された飯島直子との韓国2人旅の未公開映像を公開。飯島はソウル市内の居酒屋で、「今車、あの子修理ですか」と小泉の愛車について質問した。小泉の愛車はクラシックカーだと紹介され、「そう。あの子何か車検もあって。しかも何かバッテリーがすぐ上がっちゃって」と回答。「新