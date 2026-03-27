9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAYUKAが、4月27日発売の雑誌『cyan issue 44 spring 2026』（カエルム）の両面Wカバーを飾る。【写真】春っぽピンクビジュのNiziU・MAYUKAグループとして歩んできた時間のなかで、自分自身の変化と丁寧に向き合い続けてきたMAYUKA。今回はソロとして、16ページにわたりその現在地を映し出す。これまで積み重ねてきた経験と、その先に見えてきた新たな視点の両方を内包した、いまの